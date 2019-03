En medio del momento de tensión que atraviesa la empresa Expreso Lomas S.A que nuclea a las líneas 165, 112 y 243, los trabajadores de la compañía frenaron la circulación "por falta de unidades". Los choferes expresaron a través de un comunicado que solamente circulaban los colectivos del Ramal 1, que une la localidad de Monte Grande con Plaza Once.

"Estamos con una retención de tareas por falta de unidades. De 169 que tiene la empresa, solamente estaban funcionando 14, de las cuales se rompieron cuatro, por lo que quedaron 10. Lo hacemos por razones de seguridad nuestra y también de los pasajeros", señaló a Lanoticia1.com Hugo Wurtz, delegado de la 165.

Además, precisó que el momento entre el personal es "malo y de mucha incertidumbre". "Nadie se hace cargo de nada. Si no hubiera sido por nosotros, la empresa no funcionaba desde el miércoles. No sabemos lo que va a pasar con nuestra fuente de trabajo, somos 400 laburantes", enfatizó uno de los conductores de Expreso Lomas S.A.

Y agregó: "Trasnsportamos más de 50 mil pasajeros y nadie entiende lo que está pasando. El Miniterio de Trasnporte no interviene, los gremios está buscando una solución y la justicia no da respuestas de nada".

Actualmente la causa es intervenida por el juzgado N° 14 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Osvaldo Lezcano. "Hasta ahora no tenemos ninguna solución y agradacemos el apoyo de los pasajeros de nuestra lucha para darles un servicio de calidad", consluyó Wurtz.

Durante los últimos días, colectivos de la empresa Expreso Lomas se incendiaron en la terminal ubicada en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría,donde el fuego consumió una cantidad indeterminada de unidades que llegarían a unas 20 en principio.

"COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE EXPRESO LOMAS S.A:

A partir de este momento por falta de unidades queda totalmente parada la empresa , veníamos circulando con el Ramal 1, Mte Grande - Plaza Once , pero solo hasta Est. Lanús, se nos fueron rompiendo las unidades y por falta de repuestos no se pudieron reparar, apelamos a la difusión y a la solidaridad de todos los compañeros para de una vez por todas se termine este conflicto, por la fuente de trabajo de 400 familias y un servicio digno para 50.000 usuarios

TRABAJADORES DE EXP LOMAS 112-165-243"