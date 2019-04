En medio de un clima de tensión que atraviesa la empresa Expreso Lomas S.A que nuclea a las líneas 165, 112 y 243, los trabajadores de la compañía nuevamente reclamaron “soluciones” con un corte en Puente La Noria, en el municipio de Lomas de Zamora. Mientras, el servicio se continua interrumpido por "tiempo indeterminado".

“Hace más de 25 días que no prestamos servicios, nuestro reclamo lo presentamos en el juzgado en lo Civil y Comercial Nº 14 de Lomas de Zamora al juez (Osvaldo) Lezcano, en el Ministerio de Transporte, pero ninguno hace lugar a nuestro reclamo. Estamos en total incertidumbre”, precisó Hugo Wurtz, delegado de los trabajadores de la línea de colectivos a Lanoticia1.com.

“De las 10 veces que fuimos al juzgado, nos atendieron dos y quien lo hizo fue la secretaria porque el magistrado tampoco nos quiere atender”, enfatizó el representante de los empleados de la línea 165, 112 y 243 que recorren gran parte de la zona del Conurbano bonaerense hasta Capital Federal.

“Hoy tendríamos que haber cobrado nuestros sueldos, pero todavía no sabemos si vamos a hacerlo y no tenemos previsto para cuando vamos a empezar a trabajar porque tampoco tenemos colectivos”, aseguró.

Además, Wurtz afirmó que “el paro es por tiempo indeterminado porque no hay coches de la empresa y hay muchos que se deben arreglar”. “De 139 unidades que tenemos en el parque móvil para funcionar hay 12, el resto está roto”, explicó Wurtz.

Y agregó: “Estamos asustados y muy preocupados por saber qué va a suceder con nosotros. Nadie nos da respuesta ni soluciones. Por parte del sindicato nos garantizan los puestos de trabajo y el sueldo, pero la plata todavía no apareció”.

A su vez, afirmó que la última conversación establecida con un representante de la compañía fue con Sandro Riso, quien es la interventora. “Nos dijo que se está tratando de hacer todo lo posible”, expresó Wurtz.

En tanto, el delegado reveló que “el contrato que había con la empresa ‘El Puente’, no se está cumpliendo, supuestamente, por falta de pago”. “Le pedimos disculpas a todas las personas que personas que viajan cotidianamente a sus trabajos, pero si no hacemos estas protestas no nos dan solución”, concluyó.