El hecho ocurrió alrededor de las 13.30 cuando la víctima, de vasta experiencia en la disciplina, participaba de una jornada de paracaidismo junto a otros integrantes del rubro. La mujer formaba parte de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata y contaba con amplia trayectoria en este deporte, según informó el portal local La Capital.

Fuentes consultadas por el portal local precisaron que el equipo que utilizaba era propio y habría presentado un desperfecto que impidió la apertura correcta del paracaídas. El cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo.

Intervención de las autoridades

Personal de emergencias y del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, acudió al lugar para realizar las primeras actuaciones solicitadas por el fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia. Entre las diligencias se incluyó el secuestro del paracaídas y la toma de declaraciones a testigos y a quienes participaban de la jornada deportiva, según reportó La Capital.

El hecho conmocionó a la comunidad local y al ámbito del paracaidismo, donde la víctima era reconocida por su experiencia y trayectoria en la actividad.

