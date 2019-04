Desde este lunes el precio del combustible sufrió un nuevo incremento aplicado por la petrolera YPF al que llevó sus naftas a un 4,55% y del gasoil un 4,89% más, mientras que su par Shell lo hizo en un 9,5%. Por ese motivo, desde el Centro de Transportistas del municipio de General Villegas elevaron el valor de su cuadro de tarifas.

“Cuando nos reunimos en asamblea y decidimos la tarifa con la íbamos a comenzar, sabíamos del aumento de combustible y que iba a sufrir un incremento durante los primeros días de abril”, señaló a Lanoticia1.com Gustavo Britos, titular del gremio de transportes de carga local.

Según la nueva tarifa de los camioneros, un viaje desde General Villegas a la ciudad de Rosario pasó a valer $ 1300. Mientras, el kilómetro al campo y planta de acopio cuesta $ 190, de acuerdo a lo informado a través de un comunicado.

Britos atribuyó ese nuevo costo del servicio a “la incidencia del valor de dólar, el valor del crudo y al estar liberados los combustibles e el mercado”. “Sabíamos que iba a impactar, pero creíamos que el aumento no iba a ser tan fuerte. Nos vimos obligado a corregir los valores y sacar un comunicado. Lo esperábamos para los primeros días de abril y la suba a finales de marzo”, ratificó.

Además, precisó que la modificación los “toca de lleno porque el combustible es el principal socio”.

Respecto al aumento aprobado para que las empresas petroleras establezcan un nuevo canon, el funcionario del gremio de transportistas optó por no opinar sobre este nuevo valor del combustible y evitó polémicas. “Soy un dirigente gremial adherido a una cámara patronal y no soy quien para analizar esta situación, no quiero herir susceptibilidades en esta grieta que cada vez se profundiza más”, expresó.

Y agregó: “Sabíamos de este aumento y en mayo tendremos uno nuevo. Repercute en el resto del país, de la gente que trabaja, en la góndola de un supermercado, e impacta a todos”.