Daniel Scioli, exgobernador bonaerense y excandidato a presidente que perdió las elecciones en 2015 con Mauricio Macri, lanzó su precandidatura y aseguró que siente la "obligación y la responsabilidad" de volver a postularse.

"La gente en la calle nos pide que nos unamos para defenderlos, que no dan más", dijo este sábado en declaraciones a radio Mitre, donde adelantó que dará a conocer quién lo acompañará en la fórmula y que será un hombre.

"Será un hombre, pero no se trata de tener un vice para completar la fórmula, sino para gobernar, para ser complemento de la ardua tarea que hay por delante", dijo el exmandatario bonaerense y recordó que en los debates presidenciales de 2015 había advertido "lo que podía ocurrir en caso de que ganara Cambiemos".

"Ellos ganaron, pero Argentina perdió; yo hubiera preferido haberme equivocado", dijo y advirtió que "Mauricio Macri va a dejar un país muy condicionado, con un aparato productivo desarticulado, con pequeñas y medianas empresas devastadas, incluso las grandes, con un consumo que bajó el 30 por ciento. Nos prometieron la revolución de la alegría y pobreza cero, y miren lo que está pasando".

En el marco de la entrevista, Scioli dijo que no se puede "ir cargando todo el peso de la opción opositora en la expresidenta", Cristina Fernández de Kirchner, con quien podría competir en las PASO, si es que decide ser precandidata a presidenta. "Voy para adelante, no puedo especular con quien va se va a presentar o quien no", sostuvo el diputado, electo en 2017 por Unidad Ciudadana, cuando ocupó el quinto lugar en la lista.