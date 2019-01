Del encuentro entre Macri y Carrió también participó el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana; su participación no fue casual ya que el ex funcionario, elogiado en más de una oportunidad por la chaqueña, tiene intenciones de volver al equipo de gobierno

En este marco, el Jefe de Estado y la legisladora mantuvieron un "diálogo abierto con importantes consensos alcanzados sobre la agenda de un año clave para el país".

Esta reunión tuvo lugar luego de varios meses en los que la relación entre el Presidente y la líder de la Coalición Cívica se había enfriado producto de cortocircuitos entre ambos.