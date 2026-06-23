Mayo arrancó y con él la temporada seca en Cusco, esos seis meses entre mayo y octubre donde los cielos se despejan, las lluvias se van y los senderos andinos quedan en las mejores condiciones del año para caminar. Si estás planeando llegar a Machu Picchu o recorrer alguna de las rutas de trekking que salen desde Cusco, este es el momento. Eso sí, las reglas del juego cambiaron: hay un nuevo sistema de boletos, los permisos del Camino Inca para junio y julio ya están casi agotados, y conviene tener un plan B listo.

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Boletos de Machu Picchu en 2026 Cambiaron de Formato

Si planeas visitar la ciudadela, lo primero que debes saber es que el sistema de venta de boletos presenciales se modificó en mayo de 2026. Antes, los 1.000 boletos diarios que se vendían en Aguas Calientes se agotaban cada mañana - algunos días antes de las 7 a.m. - y cientos de visitantes se quedaban sin entrar después de haber hecho el viaje en tren desde Cusco. El tiempo que se pierde en esas esperas - a veces un día entero - es el motivo por el que opciones de entretenimiento móvil como los slots 1xBet se han vuelto parte del equipaje digital de muchos viajeros en ruta. La Dirección Desconcentrada de Cultura respondió con un cambio: ahora puedes comprar boletos presenciales con hasta tres días de anticipación si los del día se agotan. No es perfecto, pero al menos ya no dependes de madrugar y cruzar los dedos.

Hay otro tema pendiente. El Ministerio de Cultura confirmó que un informe técnico sobre la capacidad máxima de visitantes en Machu Picchu estará listo para septiembre de 2026. Hasta que salga, lo que funciona es esto:

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Compra tus boletos por internet con la mayor anticipación posible

Si llegas sin boleto a Aguas Calientes, ahora puedes comprar para los próximos tres días

Los circuitos 2 y 3 son los más solicitados - el circuito 1 suele tener mayor disponibilidad

Temporada alta (junio-agosto) significa colas desde las 4 de la mañana en la boletería presencial

Qué Rutas de Trekking Puedes Hacer Ahora

El Camino Inca clásico de 4 días sigue siendo la ruta estrella, pero tiene un problema: solo se emiten 500 permisos por día, y los meses de junio y julio suelen agotarse entre 6 y 8 meses antes. Si no conseguiste permiso, hay varias alternativas que no lo requieren y que puedes reservar con pocas semanas de anticipación.

Ruta Ads Duración Reserva mínima Dificultad Ads Camino Inca clásico 4 días 6-8 meses antes Alta Salkantay Trek 5 días 2-3 semanas Alta Lares Trek 4 días 2-4 semanas Media Inca Jungle 4 días 1-2 semanas Media-baja Choquequirao Trek 4-5 días 2-3 semanas Muy alta

El Salkantay es la segunda ruta más popular después del Camino Inca, y con razón: combina nevados, selva alta y vistas que no se repiten en ningún otro recorrido. Pasas de caminar junto al glaciar Salkantay a más de 4.600 metros a bajar a ceja de selva con orquídeas y cafetales en cuestión de dos días.

Si buscas algo menos físico, el Inca Jungle mezcla ciclismo de montaña, rafting y caminata con llegada a Aguas Calientes el último día — es la opción que más eligen quienes quieren aventura sin pasarse cuatro noches durmiendo en carpa. Y si lo tuyo es el aislamiento total, Choquequirao recibe una fracción de los visitantes de Machu Picchu pese a tener ruinas de escala comparable. Te vas a cruzar con diez personas en todo el recorrido, si acaso.

Si viajas en junio, hay algo más que considerar: el 24 se celebra el Inti Raymi en Cusco, la fiesta del sol, con representaciones teatrales en Sacsayhuamán y una ciudad que se llena hasta el último hostal. Los permisos y alojamientos para esas fechas son los primeros en desaparecer cada año. Si piensas combinar trekking con la fiesta, necesitas tener todo cerrado con meses de sobra.

*Este artículo contiene referencias a plataformas de juego online. El juego puede crear adicción. Solo para mayores de 18 años. Si tenés un problema con el juego, buscá ayuda profesional.