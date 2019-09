A partir del este 20 de septiembre, el tren que une la ciudad de Buenos Aires con Junín volverá a llegar a Retiro y tendrá una parada en la estación de trenes de O’Higgins, partido de Chacabuco.

El servicio se detendrá además en las localidades de Mercedes Pacífico, José C. Paz, Pilar y Rivas (Suipacha), nuevas paradas intermedias que se suman a las cuatro que ya tenía este recorrido (Franklin, Castilla, Rawson y Chacabuco).

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, de visita en O’Higgins, mantuvo un encuentro con funcionarios de Trenes Argentinos y celebró que pare nuevamente en esa localidad el servicio.

"Siempre recuerdo de joven cuando un expresidente dijo: ramal que para, ramal que cierra; y aprovecharon para cerrar y desarmar el sistema ferrocarril argentino. A medida que dejó de pasar el tren y a medida que el pasto crecía sobre las vías, inversamente iban muriendo las localidades", rememoró.

Y agregó: "Nuestra gestión no son palabras, son hechos verdaderamente. Nosotros no prometimos, no dijimos nada hasta no estar seguros. Hoy estamos seguros de que es una realidad”. Este viernes, anunciaron, Aiola tomará el tren con dirección Chacabuco – O’Higgins.

Días y horarios de las nuevas paradas:

Retiro – Junín:

Salida de Retiro (línea San Martín) viernes 18:00 hs.

Parada en José C. Paz 18:57 hs.

Parada en Pilar 19:16 hs.

Parada en Mercedes P. 20:09 hs

Parada en Rivas 20:54 hs.

Parada en O’Higgins 22:23 hs.

Llegada a Junín viernes 22:50 hs.

Junín – Retiro:

Salida de Junín lunes 2:35 hs.

Parada en O’Higgins 3:03 hs.

Parada en Rivas 4:29 hs.

Parada en Mercedes P. 5:13 hs.

Parada en Pilar 6:35 hs.

Parada en José C. Paz 6:55 hs

Llegada a Retiro (línea San Martín) lunes 8:00 hs.

Tarifas