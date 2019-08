"Los que hoy son jubilados estuvieron trabajando durante 30, 40 y 50 años para poder vivir dignamente durante su vejez pero los que trabajan hoy no pueden sostener un sistema provisional, porque hay un problema de desempleo enorme y de la economía real por eso los que trabajaron durante tantos años hoy se ven perjudicados", sostuvo Mirta Tundis en declaraciones al medio Info Región.

Y agregó: "Para el Gobierno el jubilado es un gasto" y como "no pueden parar un país, una empresa, no son tomados en cuenta. No pueden realizar una acción que perjudique al Gobierno nacional como para llamar su atención".

Por último, la legisladora sostuvo que las medidas económicas lanzadas por Macri la semana pasada "llegaron tarde y a las apuradas", y recordó que varias "se venían planteando por parte del Frente Renovador, y por Sergio Massa, y en ese momento desde el Gobierno lo trataron de charlatán o ventajista".