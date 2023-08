El Campeonato Mundial del Alfajor 2023 se celebró en el predio de la Rural ubicado en Palermo, Capital Federal. Un centenar de firmas de muchos países compitieron y un matrimonio bonaerense ganó el certamen internacional.

"Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento", dijeron a Télam Yanina Acosta y Maximiliano Santos, el matrimonio ganador.

"Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora", explicó Maximiliano.

Compitieron un centenar de firmas de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.

"Es una receta artesanal, no tiene conservantes, la pasta de maní la hace ella, es todo casero", agregó Maximiliano.

"Hace unos meses cerré mi gabinete de estética para dedicarme por completo a la producción, después de la pandemia no se podía hacer mucho, ahora esperamos tener nuestro propio negocio", contó lágrimas Yanina.