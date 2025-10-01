Un insólito accidente se registró en Villa Gesell, cuando un conductor de 59 años perdió el control de su vehículo tras desvanecerse y terminó cayendo a un pozo.

Según testigos, el hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando sufrió una descompensación de salud. Esto provocó que el auto comenzara a desplazarse marcha atrás, subiera a la plazoleta central y, finalmente, cayera dentro de un pozo ubicado casi en la esquina.

Vecinos dieron inmediato aviso a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de personal de la Secretaría de Seguridad, Bomberos Voluntarios, la Comisaría Primera y el hospital municipal.

El conductor fue rescatado y trasladado al hospital local, donde se confirmó que se encontraba fuera de peligro. Los médicos informaron que la descompensación se debió a la falta de ingesta de una medicación que debía tomar.

