Un automovilista se descompensó y cayó con su auto a un pozo en Villa Gesell
De acuerdo a los médicos, el hombre perdió el control del vehículo debido a la falta de ingesta de una medicación. El video del momento del accidente.
Un insólito accidente se registró en Villa Gesell, cuando un conductor de 59 años perdió el control de su vehículo tras desvanecerse y terminó cayendo a un pozo.
Según testigos, el hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Corsa cuando sufrió una descompensación de salud. Esto provocó que el auto comenzara a desplazarse marcha atrás, subiera a la plazoleta central y, finalmente, cayera dentro de un pozo ubicado casi en la esquina.
Vecinos dieron inmediato aviso a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de personal de la Secretaría de Seguridad, Bomberos Voluntarios, la Comisaría Primera y el hospital municipal.
El conductor fue rescatado y trasladado al hospital local, donde se confirmó que se encontraba fuera de peligro. Los médicos informaron que la descompensación se debió a la falta de ingesta de una medicación que debía tomar.
