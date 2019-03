El concejal de Unidad Ciudadana, Martín Tamassi, estalló contra el Intendente de Cambiemos, Javier Olaeta, luego de que el gobierno municipal de Arrecifes no autorizó una cruzada solidaria para beneficiar a un comedor comunitario de la zona.

"El Intendente Olaeta no dejó realizar una cruzada solidaria para que un merendero consiga donaciones de alimentos. No solo eso, sino que desde Acción Social le dieron paquetes de fideos abiertos para que le den a los pibes", denunció el edil.

"El remate se los dejo a ustedes. A mí no me sorprende. Esto es Cambiemos, le importa un carajo el otro", disparó el concejal kirchnerista a través de su cuenta oficial de Twitter, donde descargó toda su furia contra el jefe comunal.

El merendero y comedor "Mi Sueño "funciona desde hace aproximadamente dos meses en Avenida Molina casa 52, en el humilde domicilio de Gladys Nagel, quien se puso al frente de este emprendimiento solidario con la colaboración de un pequeño grupo de personas.

Qué pasó:

Una de las colaboradoras, Alejandra Parrello, contó: "El miércoles 13 de marzo le enviamos una carta al Sr. Intendente Javier Olaeta, porque el día jueves 21 de marzo queríamos hacer una cruzada solidaria para recaudar alimentos para el comedor.

"No íbamos a pedir, íbamos a panificar varios productos u hacer trueque con la gente que quisiera colaborar con alimentos no perecederos. No teníamos respuesta pero luego de tantas visitas a la intendencia, de horas de espera, la tuvimos", contó.

En declaraciones radiales, la mujer reveló que desde la Municipalidad le pidieron que no haga la cruzada y que a cambio le darían alimentos. Pero la mercadería que le entregaron para darle de comer a 80 chicos realmente "parecía una burla".

"Nos dieron 8 paquetes de fideos, algunos abiertos porqye le faltaban la mitad, 7 latas de arvejas, 1 kilo de azúcar, 2 puré de tomate, 4 paquetes de arroz, 1 paquete de lentejas y 1 polenta. Solo eso para 80 chicos", reveló la mujer indignada.

Fuimos por derecha, no queríamos pedir. Queríamos trabajar oara conseguir la mercadería para que los 80 chicos coman. me suelesaber que hay gente que se cague en todos estos chicos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados". concluyó.