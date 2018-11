Pese a ser parte de Cambiemos, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, cuestionó el nuevo aumento en los combustibles, el decimo cuarto en lo que va del 2018, los cuales consideró que terminan "oprimiendo a la clase media y baja".

A través de su cuenta de Facebook, el jefe comunal explicó que "así no podemos seguir más" ya que esos incrementos "afectan directamente y se trasladan a los alimento". "Se había dicho que por este año no iba a ver más subas, y seguimos", lamentó.

"No con esto quiero sacar los pies del plato, pero quiero que entiendan nuestros gobernantes, que somos muchos los intendentes que pensamos así, el tema es que muy pocos se animan a decirlo, yo lo he dicho dónde corresponde, pero no he sido escuchado", contó.

Según Bordoni, el interior de la provincia de Buenos Aires es el "más castigado" con los aumentos autorizados por el Gobierno y en ese sentido, pidió que "por favor piensen en la gente que confío en nosotros y cada vez les alcanza menos para vivir".

"Cuando digo vivir, es con lo mínimo e indispensable, reflexionemos antes de que sea demasiado tarde", alertó el bancario de raíz peronista. "Quiero sumar y no restar, pero entendamos que la gente no da más", completó el Intendente.