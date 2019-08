Invitado al programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino en la pantalla de América, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Gray, relativizó las amenazas que recibió la gobernadora María Eugenia Vidal durante su mandato.

"A nosotros también nos tirotean y nos pasan cosas, a estos les dejan un cosito así (refiriéndose a un casquillo de bala) y andan llorando por todos los canales", dijo el alcalde kirchnerista en alusión a cuando dejaron un cartucho de escopeta en el garage de la ex vivienda de la gobernadora en Morón..

Repudio las declaraciones de @fernandogray, minimizando las amenazas contra @mariuvidal y los políticos en general. Sus afirmaciones naturalizan una maquinaria de violencia que los bonaerenses no queremos más! pic.twitter.com/lrz3S17kjW — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) August 1, 2019

Las declaraciones del intendente llegaron mientras analizaba el panorama de cara a las elecciones. Cabe recordar que entre las amenazas a la gobernadora, hubo un episodio en el que dejaron un cartucho de escopeta en el garage de una casa que Vidal compartía con su ex marido, Ramiro Tagliaferro.

"¿Ustedes se piensan que a mí no me pasa nada? ¿Que no recibo amenazas? ¿Que a mí no me tirotean? ¿Que a los intendentes del conurbano bonarense no nos hacen nada? A ver, a estos les dejan un cosito así y andan llorando por todos los canales, yo no ando llorando por ningún lado", completó Gray.

Por último, el alcalde cuestionó a Vidal por residir en la Base Aérea de Morón por motivos de seguridad. "Que viva donde quiera. Yo no lo haría y me parece que tendría que vivir en la sede del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador tiene una sede y una residencia oficial en La Plata", contestó.