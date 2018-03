Las dos chicas denunciaron al cura de la Catedral de La Plata, quien salió a insultarlas cuando celebraban junto a sus familiares y amigos por haberse recibido de la facultad de Periodismo y Comunicación Social.

En medio del ataque, los amigos lograron filmar al cura. Allí se puede ver al eclesiástico confesar la golpiza, según lo que publica Cool. "Salió y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí", contó a TN Sofía Conte.

Por su parte, Alfón negó haberle pegado una patada, que sólo la corrió con el pie porque le "estaban faltando el respeto al lugar". "Me gustaría pedirle perdón. Yo on la agredí, ni la empujé, ni le puse el pie para que se cayera", dijo.