Extracto de "Sinceramente", (286-287). Editorial Sudamericana

"La cuestión es que estábamos todos en la Favaloro, los médicos, mi hermana médica - que ya había llegado de La Plata- el hematoma y yo. El examen cardiológico había pasado a mejor vida. Ahí mismo me dijeron que me tenían que internar y me llevaron a una habitación. Al rato ingresa un médico, muy alto y muy serio, me dice que es el cirujano y me explica que van a tener que operarme: o sea, abrirme la cabeza para sacar el hematoma.

El tipo tenía una cara que no se podía creer, Yo era la presidenta de la Nación y no me sonreía en absoluto; es más, se o veía como disgustado, incómodo y ahí me puse un poco paranoica... comencé a tener miedo de que fuera el hijo de algín militar acusado por delitos de lesa humanidad o algo parecido. ¡Mi dios!.. Lo mandé a buscar inmediatamente a (el diputado nacional, referente de La Cámpora, Eduardo) Wado De Pedro, Ahora lo recuerdo y me río: "Wado, andate urgente a Abuelas y a H.I.J.O.S. y averiguá si este tipo es hijo de algún mitlitar acusado de lesa. Estoy segura, no sabés la cara de orto que me puso", y ahí nomás salió Wado para averiguar los antecedentes

del pobre Ricardo Fuster (Es Cristian, en realidad), que resultó ser un tipazo, un pan de Dios, tímido y de absoluto bajo perfil, además de un médico extraordinario, Cuando Wado volvió me dijo: "No tenemos nada, no hay nada", e intentó tranquilizarme. Es terrible que te digan que te tienen que abirir la cabeza. Recuerdo que medio muchísima impresión. Fuster me decía: "Abrir la unidad sellada es todo un tema", y mientras lo escuchaba pensaba: "Éste me toca algo, se equivoca, y me deja tarada...", Finalmente nada fue así".