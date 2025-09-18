Una tragedia vial en Olavarría dejó como saldo la muerte de Laura Lavalle, de 38 años, y su hija de 9 años, luego de que el auto en el que viajaban impactara contra un limitador de altura en la intersección de la avenida Trabajadores y Reconquista. Su hijo de 6 años sobrevivió al choque y permanece internado en grave estado en el Hospital Municipal.

Horas antes del accidente, la mujer había compartido en sus redes sociales un mensaje que hoy genera profunda conmoción. En su texto escribió: “No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más abandono” y agregó: “Lo intenté todo, todo la luché a más no poder, me ganó el cansancio”. También hizo una emotiva referencia a sus hijos: “Juntos los tres. Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo, mis angelitos”.

Foto: Olavarría Noticias

La publicación se viralizó tras conocerse la tragedia y ahora forma parte de los elementos que investiga la Justicia. La causa quedó caratulada como “Homicidio culposo” y está en manos de la UFI N°10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

Foto: Facebook

En el lugar del accidente trabajó personal del Comando de Patrullas, que acudió tras un llamado al 911. Según confirmaron fuentes oficiales, el auto colisionó violentamente contra la columna central del limitador, aunque las circunstancias del siniestro todavía se intentan establecer.

Según informó el medio local Olavarría Noticias, la ciudad permanece consternada por la magnitud del hecho y por las últimas palabras que la mujer dejó escritas antes de perder la vida junto a su hija.

