La historia conmueve a la comunidad de Chivilcoy. Francesca, una nena que hace unos días comenzó su primer grado y que celebraba su festejo de cumpleaños, sufrió el faltazo de todos sus compañeritos de aula.

Los alumnos de primer grado del turno tarde de un colegio privado de Chivilcoy -ciudad de más de 60.000 habitantes ubicada a 160 kilómetros de Buenos Aires-, estaban invitados al cumple de la nena.

La niña cumplía 6 años y sus papás organizaron una fiesta en un salón infantil. Su mamá envió las esquelas el jueves pasado a la maestra, quien las abrochó en el cuaderno de comunicados de cada alumno.

Sin embargo la nena sufrió una triste sorpresa: ninguno de sus compañeritos asistió al festejo: Algunos de los invitados no pudieron ir a la fiesta por temas de trabajo; otros, por enfermedad, y alguno por excusas inciertas.

Luego del desagradable momento, la mamá de la cumpleañera hizo un descargo en las redes sociales. "No iba a hacer esto público pero realmente la bronca y angustia que tengo es muy grande", indicó Selena.

"Me dolió que ningún, absolutamente ningún compañerito de la escuela de Fran fue a su cumple", subrayó la mamá, entre el dolor y agregó. "Ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón".

"Me interesaría saber si el colegio avala este tipo de bullying", se preguntó la mamá de Fran quien decidió acudió a la Dirección Escolar para que la reubiquen "en otra escuela donde no discriminen" a su hija.