Elías, uno de los jóvenes que encontró al bebé recién nacido en el municipio de Merlo, expresó sus sensaciones al ver al niño recién nacido. “Apenas lo vi se me hizo un nudo en el pecho. Pensamos que estaba muerto porque tenía los ojos cerrados. Estaba morado del frío”, precisó.

En declaraciones televisivas, el cartonero, de 33 años, aseguró que al encontrar al niño llamaron a una vecina primero y después lo abrigaron, higienizaron e incluso una mujer que había sido madre recientemente le dio el pecho. Después llegó a los pocos minutos la Policía para llevarlo al Hospital Héroes de Malvinas, donde quedó internado en buen estado de salud.

“La policía ya pudo dar con el papá del bebé. Acá Mateo consiguió tíos, padres. En lo que podamos darle una mano se la vamos a dar”, afirmó.

El niño fue encontrado con un texto en el que su madre indicaba que llamen a “su padre”. “Quien halla encontrado a mi hijo Matheo le pido por favor que llamen a su papá, se llama Joaquín y él todavía no lo sabe. Este es su número. No puedo cuidarlo ni tenerlo. Nació ayer 28/05/2019 20:35 hs. Lo amo mucho y espero que algún día me perdones”, rezó la misiva.