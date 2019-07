Juan Manuel Urtubey, junto al precandidato a presidente Lavagna, a Jefe de gobierno Matías Tombolini y a gobernador bonaerense Eduardo 'Bali' Bucca, recorrieron un centro de tecnología e innovación en Buenos Aires. En ese marco, el sateño recalcó que "la Argentina no va hacia adelante con políticas de ajuste ni con la irresponsabilidad de los que se fueron antes".

"Lamentablemente, Argentina tiene una política de desincentivo a la innovación y al emprendedurismo, y esto es lo que debemos modificar. Tenemos que trabajar para que cada vez generemos más valor agregado, y que exportemos servicios además de alimentos. Necesitamos políticas que incluyan desde abajo a los chicos, con mayor formación de oficios y capacitación", aseguró.

También dirigió elogios a Lavagna. "Nos sacó de la peor crisis de la Argentina, es un hombre con experiencia y con una visión desarrollista y federal que compartimos", dijo.



Por la tarde, Urtubey estuvo en Oberá invitado a dar una charla, junto al intendente Carlos Fernández, en la facultad de Ingeniería de la Universidad de Misiones. Unas horas después, en Posadas, visitó una escuela de robótica y firmó en Casa de Gobierno, con el gobernador Hugo Passalacqua, un convenio vinculado a la implementación de políticas para la primera infancia.

"Me parece que es una medida que, en toda la Argentina, tenemos que entender y mirar con atención”, respondió, en su paso por Misiones, al ser consultado por la boleta corta que llevarán distintas listas de legisladores en las provincias.

Y agregó: "Los Gobiernos nacionales no entienden, muchas veces, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras penurias, porque no las conocen. En el fondo, ellos piensan para los grandes conglomerados del centro de la Argentina y una manera de hacerse oír es esta y me parece muy bien".