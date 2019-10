El candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, junto a la presidenta del GEN Margarita Stolbizer y el candidato a gobernador Eduardo Bali Bucca compartieron distintas actividades en Junín. Allí estuvieron junto a los candidatos a diputados nacionales Marianela López y Oscar Romero, a legislador provincial Fabio Britos entre otros dirigentes y candidatos de la cuarta sección electoral además del candidato a intendente Diego Ruiz.

En un encuentro con medios locales, Urtubey se refirió a los índices de pobreza y afirmó que "el eje central de cualquier modelo de gobierno debe ser atacar la infantilización de la pobreza". Además enfatizó en que se tiene "que poner el foco en estos indicadores que son alarmantes y trabajar, entre todos, para cambiar esta realidad".

El gobernador salteño aseveró que de la pobreza se sale, "primero, blindando la primera infancia porque los daños son irreversibles, y segundo, trabajando, generando condiciones en esta Argentina en la que tenemos recursos humanos realmente calificados y recursos naturales muy diversos", y remarcó que "es imperdonable que no tengamos el desarrollo económico que deberíamos".

"La lógica de apostar a la especulación financiera termina siempre igual y, desde el gobierno, insistieron con una receta que cada vez fue peor", sostuvo el compañero de fórmula de Lavagna aunque también apuntó que "Argentina está pagando las consecuencias de que los gobiernos nacionales no entendieran la crisis de la primera infancia desde fines del 2001".

También destacó el Plan de Emergencia Alimentaria que presentaron con Lavagna. “Roberto lo planteó con mucha fuerza y las cámaras de diputados y senadores apoyaron el plan. Queremos que no quede solo en una declaración política sino que sea, definitivamente, un cambio en la modalidad de entender la situación de la pobreza”.



"Tenemos la enorme satisfacción de compartir este espacio y de decir a cada uno de los vecinos de Junín que nosotros podemos hacer la diferencia. Más allá de las campañas de marketing, más allá de las posiciones de poder, pensemos en nuestra familia, pensemos en qué Argentina queremos, no solo para nuestros hijos sino también para nosotros. Nos merecemos vivir mejor", aseguró..



Por su parte, Margarita Stolbizer manifestó preocupación por la “pérdida enorme de credibilidad” que el Gobierno tuvo después de las PASO. “Pero no es culpa de cómo votó la gente, es culpa del propio gobierno que no ha sabido hacer las cosas y cuando pierde credibilidad el gobierno, la perdemos todos”.

En la misma línea, Bucca expresó: “La provincia de Buenos Aires tiene que recuperar su identidad. Tiene todas las condiciones para ser una potencia y, de ninguna manera, nos pueden sacar de esta situación quienes nos llevaron a tener uno de cada dos niños pobres”.