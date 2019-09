El candidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, arribó a La Plata, junto a Bali Bucca, candidato a gobernador de ese espacio, y estuvo en una fábrica de calzado y ropa. Tanto Urtubey como Bucca aseguraron que el país necesita "crecer" y que "la solución para esto no es ni con Macri ni con Cristina".

Luego de la recorrida por Clan Issime con sus dueños Dolores y Jorge Bizet, Urtubey y Bucca brindaron una conferencia de prensa junto a las postulantes a senadoras provinciales Lorena Pagano y Julia Galizzi y el candidato a intendente de La Plata Gabriel Crespi, entre otros

dirigentes de CF.

"Lo peor que le puede pasar a una sociedad es perder la esperanza", señaló Urtubey, al destacar que "nuestro espacio busca el consenso como lógica de construcción porque los argentinos necesitamos saber que podemos estar mejor".

El compañero de fórmula de Roberto Lavagna expresó además: "Nos tiene sin cuidado, de verdad, de qué partido político es cada uno, lo que importa es lo que podemos hacer juntos. La envergadura de la crisis que vive nuestro país, nos obliga a dejar de lado las mezquindades partidarias o las cuestiones sectoriales".

Por su parte, Bucca, al ser consultado sobre el panorama bonaerense, manifestó que observa "con mucha preocupación" la situación económica del distrito. "Hoy cunden la desocupación y la pobreza, y eso muestra el fiel reflejo de la realidad de todo nuestro país", añadió.

No obsante manifestó su optimismo al aseverar que Lavagna "transmite la seguridad de un tipo que sabe y tiene la humildad para convocar a la unidad" y remarcó que CF es la alternativa ya que "Macri no solamente ha fracasado en sus políticas, sino que no es competitivo electoralmente".