Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, encabezó la apertura del año lectivo en la ciudad de Santa Victoria Este, en el paraje Rancho El Ñato. El mandatario inauguró el nuevo edificio escolar para la escuela de la zona, la cual se suma a las 179 escuelas levantadas durante su gestión.

“Siempre se habla de lo que significa la educación, pero no hay que hablar tanto, hay que hacer más y por eso decimos que iniciamos el año lectivo en Salta pese a las dificultades y de que sabemos que no alcanza con los maestros mejor pagos del Norte argentino. Y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que es lo importante y que, en definitiva, no podemos delegar”, señaló.

Y agregó: “Este edificio que inauguramos hoy requiere una inversión importantísima, pero sepan que uno de estos chicos justifica esa inversión”.

En la escuela 4160 de la finca Rancho El Ñato, el candidato a presidente por Alternativa Federal estuvo acompañado por su mujer Isabel Macedo, Oscar “Chaqueño” Palavecino, quien nació y fue alumno de la escuela de la zona, el director y docentes del colegio.

“Este es un templo de la enseñanza y como lugareño les digo que esta escuela es un orgullo para todos”, expresó el reconocido folklorista.

Además, se entregaron a cada joven un delantal, un bolso con libros y manuales de los más de 500.000 que se distribuirán en escuelas de Salta.

En tanto, Urtubey encabezó otro acto de inicio del ciclo secundario en una escuela nueva de Atocha en la ciudad de Salta.