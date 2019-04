El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, abrió un nuevo periodo ordinario de sesiones en la Legislatura provincial en su último informe de su gestión, iniciada en diciembre de 2007, donde señaló que "la forma de resolver los problemas es asumirlos y no echar la culpa a otros" al destacar que "no da para diagnósticos o para buscar culpables" que uno de cada dos niños sea pobre en la Argentina.

Ante la Asamblea Legislativa resumió los avances en desarrollo social, producción, turismo, políticas de género, calidad institucional, educación, salud y seguridad, entre otros temas, pero además planteó las dificultades a resolver a futuro.

Juan Manuel Urtubey no dejó de trazar una mirada al panorama nacional. "Pareciera que buena parte de los dirigentes se sienten más cómodos odiando que construyendo y eso debe avergonzarnos. Cuando se discute por el poder y no por el bienestar de la gente, el resultado es conocido", enfatizó.

"Siempre dije que si al gobierno nacional le va mal, le va mal a la gente. Pues bien, lamentablemente al gobierno le va mal y a la gente le va peor. Son muchos los argentinos que sufren y son pocas las soluciones que se avizoran. Incentivar la grieta no es gobernar, es dividir buscando reinar", indicó.

Asimismo, el gobernador salteño ratificó su fuerte postura en relación a que no hay una mirada federal: "He luchado incansablemente por instalar ante los distintos gobiernos nacionales la necesidad de sentar las bases de un país federal en serio, real y no meramente enunciativo. No lo hice solo".

"Otros gobernadores y legisladores nacionales también lo hicieron y nos encontramos con evasivas, con excusas y también, con poca voluntad", agregóm y enfatizó: "La coparticipación sigue pareciendo una dádiva del gobierno nacional de turno y no un derecho de las provincias y sus habitantes. Es más, se han producido arbitrariedades difíciles de entender".

Gestión

Entre los temas vinculados a su gestión en la provincia de Salta, Urtubey afirmó que “la agenda del desarrollo sustentable requiere de una adecuada relación entre crecimiento y protección de nuestros recursos naturales”.

Y detalló: “En estos 11 años la superficie destinada a la agricultura creció de 1.567.058 hectáreas a 2.063.750 hectáreas, lo que representa 32% más, mientras que la superficie de área protegida creció de 2.391.721 en 2007 a 4.040.557 hectáreas, un 69% más. En mi gestión, por cada hectárea que se sumó a la producción se sumaron más de 3 hectáreas protegidas. Somos la provincia con mayor extensión de área protegida de la Argentina, con una superficie que equivale a 200 veces la ciudad de Buenos Aires”.

Een relación a la lucha contra la violencia de género puntualizó: "Creamos el Polo Integral de la Mujer, el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, 4 refugios para víctimas de violencia, 5 juzgados de violencia de género, 5 defensorías de violencia familiar y de género, y 7 fiscalías penales de violencia de género y delitos contra la integridad sexual. Incorporamos también el sistema de pulseras y botones antipánico".