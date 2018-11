El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey se mostró muy optimista en que el espacio "Alternativa" que integra ponga al próximo presidente en 2019. "Yo soy optimista con este escenario, porque la mayoría de los argentinos, o prácticamente la mitad no quiere saber nada con la continuidad de este gobierno, ni quiere saber nada con que vuelva el anterior gobierno", señaló.

En el programa Involucrados, el salteño agregó: "Si nosotros logramos hacer bien nuestro trabajo y generar una oferta electoral que condiga con esa mayoría de los argentinos que quiera correrse de esa grieta, nosotros ponemos el próximo presidente".

Para el salteño "la Argentina necesita un gobierno de unidad nacional" y en ese sentido consideró necesario que "todos los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los movimientos sociales, nos tenemos que poner de acuerdo, porque está bien, es importante ganar una elección, pero es importante sacar a la Argentina de este lugar".

"No lo hace el liderazgo providencial de uno, no lo hace un sector político, lo tenemos que hacer todos" dijo, y remarcó que hay que ponerse de acuerdo en "diez políticas públicas para en veinte años no movernos de esto".