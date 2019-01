"Juntos construimos en Salta una sociedad más justa, más inclusiva. Estamos orgullosos de lo que hacemos día a día y de lo que hacemos, aún con los problemas que hay en Argentina", sostuvo Juan Manuel Urtubey ante un numeroso público.



Y agregó: "Hoy, Alternativa Federal amanece en Salta, iniciando un camino que solo se detendrá cuando pongamos a un salteño en el sillón de Rivadavia y sea un presidente de todos los argentinos".



"No podemos acostumbrarnos a sumirnos en la resignación de que no se puede; juntos lo podemos hacer, como lo hicimos en Salta; necesitamos un gobierno ciudadano que piense desde la gente y no desde el poder. Que entienda que el problema de seguridad de las familias argentinas no se resuelve con operaciones de prensa sino trabajando todos juntos y con responsabilidad, destacó el precandidato a la Rosada.

"En Salta entendimos que no se puede construir desde el odio y el enfrentamiento. Dejamos atrás las peleas históricas porque entendimos que, para salir de esta crisis, primero hay que salir de la grieta que solo le es funcional a aquellos que desde el poder sigue sometiendo a los argentinos a pobreza, postergación y exclusión. Quemos una democracia participativa y generar consensos por eso vamos a un sistema de gobierno semi parlamentario para que la política deje de ser un problema y sea parte de la solución", añadió Urtubey.



Por último, instó a "dejar atrás de una vez esta larga historia de peronistas o antiperonistas, de conservadores o radicales, de macristas o kirchneristas para hacer una Argentina de argentinos".