Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, es uno de dirigentes que buscará ser candidato a presidente por el espacio Alternativa Federal y que se presentará en las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mandatario consideró que su premisa es “distinta” a la actual administración encabezada por Cambiemos y la anterior protagonizada por el kirchnerismo.

“Soy muy optimista. Con mucho entusiasmo construimos el año pasado el espacio Alternativa Federal, un espacio profundamente federal con una mirada diferente respecto de la dialéctica que hoy atrae la atención en términos de la polarización entre Macri y Cristina. Y creo que la mayoría de los argentinos están buscando una opción que no sea ni Macri ni Cristina así que para nosotros es interesante ofrecer esta alternativa”, señaló.

En declaraciones a Ambito.com precisó sobre el tipo de campaña que implementará durante este año y aclaró que quiere plantear un modelo donde lo que se busque sea “decirle la verdad a la gente”.

“Plantear lo que creo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Esa posibilidad real que tenemos, no es un determinismo histórico inevitable el hecho de que a la Argentina le tiene que ir cada vez peor. Yo creo que el país puede andar bien, nos va a costar muchísimo hacerlo, pero yo soy realmente optimista”, puntualizó Urtubey.

Sobre la inflación, aseguró que es un inconveniente “mucho más profundo” que tiene el actual gobierno al entender que “es una consecuencia de un modelo de organización que lamentablemente es impotente para resolver los problemas estructurales de la Argentina”.

“Creo que la inflación, la falta de trabajo, la pobreza, son consecuencia de la incapacidad que hemos tenido. No es una cuestión de una gestión o dos gestiones. Hoy tenemos uno de cada dos chicos pobres en la Argentina. Entonces mi planteo es que hay que cambiar el sistema de gobierno y la forma de laburar. Si seguimos igual, ¿por qué vamos a tener un resultado diferente?”, cuestionó.

Además, explicó que la inflación se baja “esencialmente generando el modelo de una Argentina que apunta al desarrollo y a la producción”.

“En Argentina donde la retracción de la actividad, la forma de luchar contra la inflación es enfriar la economía lo único que genera es lo que pasa hoy. Inflación y caída de la actividad al mismo tiempo. Entonces el problema es que hay que generar una base sólida y estructural para salir del círculo vicioso y entrar en una lógica donde se puedan atraer inversiones para potenciar la logística del modelo productivo”, enfatizó.

Y agregó: “Hay que trabajar sobre la competitividad de las pymes y eso en alguna medida, si logramos confianza en el país, naturalmente la caída de la inflación, de la pobreza y la reactivación económica van a llegar. Pero hay que trabajar sobre las causas de la crisis y no sobre las consecuencias. Si no siempre vamos a volver a lo mismo”.

Una propuesta distinta de Cambiemos y el kirchnerismo

“Creo que el Gobierno subestimó la envergadura de la crisis y sobrestimó el prestigio personal de Macri como herramienta para solucionar los problemas. Y los mercados, la generación de confianza, la llegada de las inversiones, no solo requieren prestigio personal del dirigente sino políticas públicas, seguridad jurídica. Cosas que no pasaron en la Argentina. Y lamentablemente por eso estamos como estamos”, sostuvo Urtubey.

El mandatario apuntó que Macri equivocó puntos durante su actual gestión. “Yo trato de no ponerme en el lugar de censor de nada, pero claramente el Presidente planteó que quería medir su gestión por el índice de pobreza y la inflación. Son los dos que peor están dando”, destacó.

En tanto, Urtubey opinó el perfil de Roberto Lavagna, quien es otro de los dirigentes presidenciables de acara alas próximas elecciones. “Es un tipo que tiene un enorme prestigio más allá de si a algunos les gusta o no el look. Lo que me parece es que es un dirigente que además tiene un acabado conocimiento de lo que la economía y la sociedad argentina demandan. Me parece valiosísimo que pueda ser una de las opciones de este espacio”, concluyó.