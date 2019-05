Juan Manuel Urtubey se pronunció en un breve discurso en un acto en Salta donde aseguró "ni Macri ni Cristina, hay alternativa en Argentina" tras el congreso del Frente Renovador, quien integra Alternativa Federal, que habilitó a Sergio Massa a un acuerdo amplio de la oposición.

"Somos la alternativa compañeras y compañeros, no se olviden de nuestra historia, no se olviden de nuestros viejos, laburen por nuestros hijos, hagamos la Argentina que nos merecemos", fue otra de las frases del gobernador salteño.

Y agregó: "Tenemos un imperativo ético irrenunciable, tenemos que poner de pie a la Argentina, la argentina no se resuelve con operaciones de prensa, con operaciones en redes sociales, la Argentina se resuelve laburando todos los argentinos detrás de un proyecto común".

"No es novedad lo que pasa hoy, así como le pasó al general Güemes y sus gauchos, mientras aquí daban su vida por la patria, en Buenos Aires se pasaban de cabildeos y negociaciones. Fueron los gauchos de Güemes los que dejaron la vida. Hoy nadie nos pide que dejemos la vida, lo único que nos piden los humildes de la patria es que no dejemos las convicciones para transformar Argentina en un país libre, justo y solidario.

Y remató: "No vamos a sumarnos a ese espectáculo grotesco en donde los políticos lo que están discutiendo es posiciones de poder, mientras la gente se caga de hambre en Argentina. Es una inmoralidad que no voy a permitir, tenemos que liberar a nuestro pueblo y lo tenemos que hacer con convicciones, no me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie ni para que sigan aplastando a los trabajadores en Argentina".