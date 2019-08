Por Walter Albarracín

- ¿Cuál fue la lectura que hizo de los resultados del domingo ?

En principio, una mirada local. Todas las transformaciones que pudimos llevar adelante se vieron y fueron reconocidas. La formación que pudimos lograr en equipo con el presupuesto y el sacrificio de los funcionarios de Coronel Rosales; y obviamente el acompañamiento y el apoyo, como hubo toda en la provincia, del gobierno provincial y de Nación también.

Más allá que la gestión no solamente fue obras y mejoras, también tuvo mucho que ver los programas de cercanía a los vecinos. Tenemos un programa en el que se constituye el gabinete un sábado en un barrio.

Tuvimos diversas maneras de estar en contacto con los vecinos más allá de la cuestión partidaria como los característicos timbreos. Esto nos permitió salir a caminar ahora sin culpa, ningún vecino nos podía plantear que nos habíamos acordado ahora en tiempo de campaña.

- ¿Esa cercanía cree que le faltó a la campaña nacional y provincial?

La verdad que nosotros la falta de cercanía no la percibimos en Rosales. Es la primera vez en la historia democrática del distrito que un gobernador en un mandato nos visita cinco veces y el presidente una. En la sexta sección habrá estado unas 25 veces. Siempre tuvimos el acompañamiento ya sea de funcionarios y ministros que venían a enterarse de las problemáticas que teníamos.

Esa cercanía al menos en el interior de la provincia, en Rosales y la sexta sección, fue reconocida por los vecinos porque nos fue muy bien en el resultado en la propuesta del intendente y también en el de gobernadora y de presidente.

-¿Entonces, qué pasó? Hubo un impacto negativo de la economía

En los lugares de mayor concentción, la cosa se ha percibido distinto. Tardé dos horas y media para venir desde Palza de Mayo esquivando columnas y columnas de gente que celebra y va festejando. Uno no sabe contra qué están protestando.

Me ha tocado recorrer el conurbano, en las villas que fueron urbanizadas y se pudo hacer obras de cloacas, desagües pluviales; se ha puesto conectividad, pavimentado las rutas, Metrobus. Estas políticas y las maneras de llegar con estrategias de dignidad, evidentemente no alcanzaron. Seguramente se han quedado cortos en producir satisfacciones que pasan por otros ámbito más allá de devolver esta dignidad.

El impacto económico habrá tenido una influencia muy importante en la clase media donde seguramente renunciaron a muchas cuestiones como dejar el auto en la calle y dejar de alquilar una cochera, u otras cuestiones que lo han llevado a castigar este modelo que yo entiendo y comparto es de crecimiento. Y crecer tiene sus costos y su dolor.

Lilita (Carrió en el Gabinete ampliado del CCK) comentaba a un grupo de funcionarios que "dejar de ser esclavos, cuesta". Y es una decisión que cada uno toma, y como cuesta, a veces es preferible seguir siendo esclavo y no atravesar un doloroso desierto de obtención de la libertad.

Ese camino lo estamos transitando, costó, dolió a todos. Y hay que ver si la sociedad está dispuesta a un estado de la situación de confort anterior a este confort o dispuesta a seguir un camino por obtener el camino del crecimiento de la libertad de la eduación, de los valores. Esta oportunidad creo que la estamos perdiendo.

- ¿Cree que la elección está definida?

No creo que la elección esté definida. Si no ya estaría entregado y me tomaría vacaciones antes de la próxima campaña. El domingo volvimos a trabajar en la gestión. Retomamos obras que muchos vecinos decían que si hubieran arrancado con esto antes de las elecciones, capaz nos votaba.

En el largo plazo esto se comprende. Es muy difícil competir contra el populismo, con el clientelismo.

-¿Fue convocado por la gobernadora para los próximos días con los intendentes?

Tengo algo en la agenda. Igualmente estuvimos reunidos con algunos funcionarios y mantenido conversaciones de cómo atravesar los multi escenarios que tenemos por delante.

-¿Qué clima percibió en el gabinete ampliado?

Después de haber conversado con muchas personas, tal vez algunos se sientan ya derrotados porque las derrotas en algunos municipios tiran para abajo. Yo a lo mejor estoy en una posoción donde nos fue muy bien. Sacamos 33 puntos de diferencia del segundo. Eso justifica mi ánimo y mi entusiasmo, y mi comunidad apoyó las gesiones provinciales porque se sintieron parte de la provincia. Nunca fue atendido desde La Plata, se crearon muchos mitos y prejuicios sobre la centralidad política que fueron derribados en estos cuatro años.

Tengo mis razones para tener la ilusión de que se puede. Hay que revisar algunas maneras de trabajar, esperamos ver a muchos diputados nacionales y provinciales dejando sus espacios de confort a dar a la cara. No solo vamos a los barrios para salir a la calle, vamos a los barrios no solo a dar una solución y el equipo va y toca el timbre donde la solución no llegó. Vamos y ponemos la cara y explicamos lo que está pasando.

Son las estrategias de acá a octubre. Bajar un poco de las redes, que es una estategia muy válida en determinado territorios y no tanto en otras. Y salir un poco de los esquemas publicitarios. Ahora hay que arremengarse y salir y tocar timbre o la puerta en la familia más necesitada y peor la está pasando y explicarle en qué camino estamos. Y en todo caso, si nos tiene que cachetear, que lo haga, hay que poner la cara.