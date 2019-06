Por Christian Thomsen Hall

La diputada provincial por el Frente Renovador, Valeria Arata, reveló este viernes sus intenciones de ser candidata a gobernadora bonaerense por el flamante "Frente de Todos" y confesó que le gustaría competir en una interna frente al postulante de Cristina Kirchner: Axel Kicillof. "Quienes hacemos política siempre tenemos aspiraciones y a mi, que hago política hace muchos años, me encantaría tener la posibilidad de ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires", señaló la legisladora durante una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com.

Arata sostuvo que "sería un desafío que tomaría con gusto y valor". Y sorprendió al aclarar: "Quienes hacemos política tenemos aspiraciones y quienes dicen que no tenerlas, no dicen la verdad. Si me preguntás, en algún momento también me gustaría ser presidenta". En ese contexto, la diputada subrayó: "Me gustaría tener la posibilidad de competir en las PASO, que son una herramienta que nos brinda la democracia, aunque remarcó que eso "deberán definirlo Sergio (Massa) y Alberto (Fernández) durante las negociaciones".

La legisladora de la Cuarta Sección también se refirió al acuerdo electoral que cerró el líder de su espacio político, Sergio Massa, junto con el compañero de fórmula de Cristina Kirchner en Unidad Ciudadana, Alberto Fernández. "Nuestro espacio político logró cumplir con el mandato que dio el Frente Renovador a Sergio Massa de lograr una nueva mayoría opositora, que es lo que hoy estamos empezando a forjar después de la conformación del Frente de Todos, donde nuestro partido es integrante", detalló la nacida en General Arenales.

En ese sentido, la Contadora Pública que se desempeñó como Secretaria de Economía de Mario Meoni en la Municipalidad de Junín, analizó: "Nosotros queremos una coalición de gobierno y para lograr este frente pusimos a disposición nuestros doce puntos donde consideramos como debe ser el próximo gobierno para todos los argentinos". En esa línea, destacó el "enorme gesto de Sergio Massa" porque según consideró, en su espacio creen que "hay que dejar de lado el ego de los dirigentes" en pos del bien de los ciudadanos.

"Sergio tuvo la grandeza de decidir participar de un gran frente opositor, que fue lo que nos pedían nuestros vecinos a diario", subrayó la diputada provincial. "Cuando tuvimos el Congreso del Frente Renovador, donde se escucharon diferentes voces y diferentes posturas, primó la decisión de ir a un frente electoral con todos. Ahora estamos con esta coalición de partidos que integran el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, y el Frente Renovador, entre otros espacios", expresó Arata ante nuestros micrófonos.

No obstante, la legisladora bonaerense que desde 2011 ocupa una banca en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, aclaró: "Nosotros estamos más allá de los nombres personales de los dirigentes. Creo que es importante que sigamos pensando en el bien de los vecinos y no en candidaturas, pese a que sean días de definiciones". Y en esa línea, adelantó: "Yo estoy dispuesta a estar en el lugar que mi espacio político me necesite. Y si no tengo que ocupar ningún lugar, seguiré acompañando de la misma manera".

Por último, al ser consultada sobre su balance de gestión, Arata dijo: "Siempre he sido una legisladora con mucho anclaje en el territorio, buscando siempre darle una mano al vecino, ya que la legislatura a veces está muy lejos de la vida diaria de los bonaerenses. A mi banca siempre le di un perfil muy social, en contacto con sección, con mi ciudad". "Tengo cierto reconocimiento de la forma de trabajar que he decidido y siento que desde mi lugar traté de cambiar la realidad, y es ahí donde siempre tenemos que apuntar", concluyó.