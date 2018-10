La marca de gaseosas Manaos inauguró este jueves la ampliación de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Con esta obra, la empresa nacional invirtió más de 420 millones de pesos con la que permitirá ampliar su producción en cerca de un 40%.

En el tradicional corte de cintas estuvo presente la Intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien sostuvo que estas obras de ampliación "convierte a la empresa en la más grande y con mejor tecnología de toda Latinoamérica, y tercera en el mundo en la producción de bebidas sin alcohol".

Al acto de inauguración también asistieron el Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza; el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual Secretario de Salud en La Matanza, Dr. Alejandro Collia y la actual Secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi.

Por su parte, el dueño de la compañía, Orlando Canido, explicó que la fábrica incorporó 20.000 metros cuadrados, entre las nuevas líneas de soplado, llenado y etiquetado, y de envases de cartón. Esta última, le permitirá ingresar en el segmento de jugos naturales, con la tradicional marca Pindapoy.

"Esta es la ampliación más grande de la fábrica desde que comenzamos a producir. Ahora, esta planta es la número uno de América, por producción y velocidad de procesamiento", destacó Canido quien precisó que la incorporación de nueva maquinaria permitirá también reducir un 45% el consumo de electricidad".

Felicitaciones a Manaos por la ampliación e inauguración de su planta en #VirreyDelPino. Más producción y trabajo nacional en #LaMatanza. 70 nuevos empleados directos

70 nuevos empleados directos

250 nuevos empleados indirectos

En declaraciones a los medios de prensa, el empresario confesó que antes de iniciar las obras de ampliación no realizó ningún estudio de mercado. "Es pura intuición y hasta ahora no me falló", señaló Canido, quien de todos modos aclaró: "Tampoco tengo proyecciones para los próximos meses. Nadie conoce el futuro".

Las marcas producidas por la empresa incluyen, además de Manaos, las gaseosas La Bichy Ahora, las aguas saborizadas Placer, las aguas Villamanos y Sano Corazón Argentino, y el fernet con cola F-Nandito VII. La marca cuenta con una red de cerca de mil distribuidores, que le permite llegar a todo el país.