Verónica Magario, la intendenta del municipio de La Matanza, brndó una conferencia de prensa tras el crimen de Leandro Alcaraz, el colectivero de la línea 620 asesinado el domingo, en Virrey del Pino. La jefa comunal responsabilizó a María Eugenia Vidal por el homicidido al considerar que "la seguridad es responsabilidad de la gobernadora"

"El único responsable es la administración provincial. La seguridad es responsabilidad de las provincias. La responsabilidad es de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora", subrayó.

Magario, además, afirmó que la Provincia no le envía efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad e insistió en que la crisis registraa en el partido es "reponsabilidad de Vidal". "Los intendentes no tenemos responsabilidad", se desligó.

Además, aseguró que que "si las cámaras hubieran estado colocadas en el colectivo tal vez Alcaraz estaría vivo"

Mientras la mandataria del distrito reclamaba a la administración bonaerense el traspaso de la policía local, familaires , amigos, compañeros de trabajo de Acaraz, de 26 años, despidieron sus restos y acompñaban el cortejo fúnebre.

Y agregó: "Nosotros queremos cuidar a nuestra gente, pero no somos responsables. No vamos a permitir que con el dolor se haga política obscena. El dolor de Leandro, el dolor de su familia no es para que se haga política obscena y ésto es lo que se hizo en las últimas horas"

Por el crimen quedaron detenidos dos personas de 18 y 17 años. El mayor es apodado "El Viejo" y fue señalado como el autor del disparo al chofer, tras el relato de un testigo que presenció la secuencia del crimen.

El colectivero había discutido con dos pasajeros que se negaron a pagar el boleto, a bordo del interno 103 de la línea 620 y, pese a llevarlos a destino, lo mataron de dos disparos cuando bajaron de la unidad.