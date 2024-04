Victoria Toscano, usuaria de TikTok, es una viajera de Ecuador que está recorriendo la Argentina y generó la atención de sus seguidores uno de sus videos.

La mujer pasó por Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, y decidió realizar una prueba acerca de la tranquilidad y seguridad del lugar.

En el video, que a la fecha acumulaba 166,5 miles de reproducciones, demostró que a su auto con una computadora a la vista, no le pasó nada.

Puede que en los pueblos esto sea absolutamente normal. Pero en las ciudades, la inseguridad ha ido calando en una tranquilidad diaria que en su mayoría ya es parte del pasado.

La notebook estaba visible en el asiento del acompañante, y con el vidrio bajo. Toscano bajó y tardó un rato mientras realizaba una compra en un almacén local.

“Me da muchos nervios pero voy a dejar el auto sin seguro, se supone que acá nadie agarra algo que no es de esa persona”, expresó Victoria antes de ingresar al establecimiento. “Tengo que espiar porque no me siento tranquila”, acotaba, mientras el tiempo pasaba.

Y efectivamente, nada había ocurrido. “Es verdad que acá es todo tranquilo… aquí está la bebé”, concluyó.

Los comentarios grafican la buena recepción del video. “Así son los pueblos del interior. Libertad total”, comentó una usuaria. “Vivo en un pueblo y totalmente es así”, publicó otro. “Soy de un pueblito y mi casa no se cierra con llave nunca es más ni se donde está. Y el auto también siempre con la llave puesta”; agregó otro.