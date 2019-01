Emiliano González, un turista oriundo de Bahía Blanca, viajó a las playas de Necochea junto a su novia para disfrutar de algunos días vacaciones. Sin embargo, se terminó convirtiendo en uno de los personajes del verano luego de ser el protagonista de un desopilante video que se hizo viral.

El bahiense había comprado una sombrilla por internet pero se llevó una gran decepción cuando le quitó la funda e intentó clavarla en el suelo blando. Más allá de luchar contra un viento incesante, Emiliano y su pareja debieron desistir al ver cómo las varillas se quebraron en pocos segundos.

Fue allí cuando Emiliano decidió grabarle un video al vendedor de la sombrilla: "¿Cómo te va, Nicolás? Esta es la sombrilla que me vendiste, chabón. Por eso estoy re caliente. Estoy caliente de antes de probarla porque sabía. Esto es una p…, me cobraste 3 lucas y me rompiste el o…".

"¡Mirá! El primer viento que agarro en Necochea, loco. ¡Mirá cómo está esto!", agrega el joven en la filmación, donde termina quedando envuelto por la sombrilla. El insólito video fue publicado en la cuenta de Facebook de Emiliano y rápidamente se viralizó en todas las redes sociales.