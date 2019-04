María Eugenia Vidal anunció este miércoles un paquete de medidas para fomentar el consumo y hacerle frente a la crisis económica que atraviesa el país. La gobernadora señaló que desde la administración buscan dar “respuestas concretas”.

“Estas medidas no son discursos, ni relato, son respuestas concretas, no tienen que ver con negar la realidad. No somos como en otros tiempos, no vamos a negar lo que pasa, no somos como el pasado. Esta es la única forma, mirando la realidad de frente y haciéndonos cargo”, apuntó.

La mandataria aseguró que el objetivo se intenta ratificar “compromiso de estar cerca en momentos difíciles”. “Buscamos llevar alivio y tranquilidad al bolsillo de los bonaerenses y dar respuestas concretas”, expresó.

Sobre la primera medida, la de los "Supermiércoles de Descuento" del Banco Provincia afirmó que “esto no es solo para clientes, sino para todos los bonaerenses que soliciten su tarjeta de débito o crédito, las puertas del banco están abiertas”.

Vidal también ratificó el congelamiento de la tarifa de luz para lo que resta de 2019. “Vamos a congelar los aumentos que estaban previstos en la parte de distribución, por lo que ninguna parte de la factura debería aumentar en toda la provincia”, planteó.

En tanto, anunció las medidas anti-crisis un alivio para las pequeñas y medianas empresas. "El 100% de los intereses van a ser eliminados y habrá un plan de pago sobre el capital de entre 6 y 60 cuotas", sintetizó Vidal.