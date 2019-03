La mandataria provincial María Eugenia Vidal dio un discurso ante la asamblea del macrismo y allí reconoció que "muchos argentinos no llegan a fin de mes". En ese sentido, afirmó que para tener éxito en la campaña electoral hay que tener "humildad": "Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos", dijo la Gobernadora bonaerense.

A su vez, pidió "tener convicción, la misma que tenemos desde el 2005, donde nos decían que era imposible que avanzáramos, que no íbamos a ganar".

"Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos. Este año será muy desafiante ya que decidimos cómo vamos a seguir como país", sostuvo Vidal al referirse a las elecciones de octubre en los que el oficialismo buscará la reelección de Mauricio Macri.

Durante la gestión Cambiemos todos los indicadores económicos se depreciaron, aumentó la inflación, la pobreza y el desempleo; cayó la producción y el consumo, creció exponencialmente la deuda externa y se disparó el riesgo país.