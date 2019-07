La gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto 360° con mujeres candidatas de Juntos por el Cambio en San Fernando. Estuvieron las postulantes para diputada nacional María Luján Rey y Silvia Lospennato y la precandidata a intendente en ese distrito, Agustina Ciarletta.

También presenció el acto la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, cercana a Vidal desde que ambas estaban en el gobierno porteño, la diputada Graciela Ocaña, legisladoras nacionales y provinciales, entre otras dirigentes locales.

El discurso de la mandataria hizo eje en el rol de la mujer en la provincia y en las gestiones impulsadas desde su gobierno en esa dirección. Criticó a los "machos" que gobernaron los últimos 28 años y que las políticas de género "no tienen color político".

"Hubo millones de mujeres dicendo basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron una sola pelea que los bonaerenses queríamos", aseguró Vidal quien agregó: "Tenemos que dejar huella que marque el camino para nuestros hijos e hijas para que no pasen lo mismo por lo que tuvimos que pasar nosotras. Y esa huella la estamos dejando desde políticas concretas, no es sarasa".

Vidal recoró que "en estos 3 años y medio se han nombrado 50% de varones y 50% de mujeres en la justicia de la provincia de Buenos Aires", que los penales de Olmos y Batán están manejados por mujeres y que también tienen presencia en la cúpula policial.

"(Las políticas de género) no tienen color político y son de todas, se van a seguir fortaleciendo las políticas para que no haya "Ni una menos". El "NUM" es de todas", fue otra de las frases. "Tiene que ser una pelea de todas, no de un partido o de otro", remarcó.

Y añadió, pidiendo el voto: "Las mujeres no podemos bajar los brazos, las que la peleamos somos mujeres. Conocemos bien ese camino, la doble vara, el machismo, el prejuicio, la dificultad, sabemos lo que no es bajar los brazos. A las mujeres que no se dieron por vencidas, ahora las necesitamos más que nunca, el 11 de agosto tenemos que volver a mostrar que somos millones las que defendemos a nuestros hijos, diciendo acá estamos y no nos van a sacar porque es nuestro lugar".