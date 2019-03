La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo presente este lunes 25 en el derrumbe del búnker de drogas Nº 100, en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. Durante el acto, la mandataria estuvo acompañada junto al jeef de la Policía Fabián Perroni y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien celebró "la lucha contra el narcotráfico que comenzamos hace 3 años".

Durante el acto, Vidal sostuvo que "este no es un día más". "Este derrumbre representa que hace trezs años los bonaerenses eligieron un cambio. No son palabras, son hechos. Llegamos a los 107 búnkers derribados, con políticas que llegaron para enfrentar a los narcos, con el secuestro de medio millón de dosis de paco y 100 mil operativos en tres años con más detenidos que nunca", detalló.

"En el último año detuvimos a más personas vinculadas con el narcotráfico que en los ocho años de gestión anterior. Esos son hechos concretos que desmuestran que estamos comprometidos de verdad. Y vamos en serio contra los que forman parte de todo esto", disparó la mandataria, quien agregó: "No fuimos, no somos, ni vamos a ser parte del sistema cómplice con estos narcos en la Provincia".

"Vamos también con los que forman parte del Estado. La semana pasada la justicia condenó por primera vez a ocho policías que nosotros investigamos y nosotros denunciamos. Y ya hay 12 mil efectivos que no forman parte de la Policía de la provincia en estos tres años. Y esto no es una purga, es una política. Los que están siendo cómplices no pueden formar parte del Estado", enfatizó la gobernadora.

En ese sentido, añadió: "Lo mismo vale para el Poder Judicial y para la política. Por eso las declaraciones juradas, no solo la mía ni la del gabinete que me acompaña. La de los policías también y la de la justicia también, porque damos cuenta, mostramos como vivimos. Porque si mostramos como vivimos podemos mostrar como nos comportamos en nuestro trabajo y de esa forma, mostrar transparencia de verdad".

Vidal también le pegó por elevación al kirchnerismo. En ese sentido, recordó que en los primeros años del gobierno "hicimos la primera reforma penitenciaria en democracia y se equipó a la Policía como nunca antes". Y por último, tiró: "Yo sé que hay muchos que este pelea nos les gusta y el otro sistema les quedaba más cómodo. Sé que me estoy ganando muchos enemigos pero son los enemigos que hay que tener".