La gobernadora bonaerense, María Erugenia Vidal, estuvo de visita en la ciudad de Mar del Plata donde realizó una fuerte autocrítica y puso al conflicto con los docentes como uno de los puntos más problemáticos que ayudaron para hacerle perder votos en las PASO de este año.

La mandataria admitió que uno de los puntos en donde su gobierno falló fue en la postura que tomó frente a los docentes. "Mi principal autocrítica ha sido el conflicto con los docentes en 2018", reconoció, aunque separó a los dirigentes gremiales de su vínculo con los maestros de la provincia.

"No fue con los docentes sino con algunos dirigentes gremiales y no fue buscado ni querido por nosotros, pero fue innecesariamente extenso. Muchas veces les he pedido disculpas a los docentes y lo sigo haciendo", señaló Vidal en una entrevista con el medio local La Capital.

La gobernadora aseguró que "hemos trabajado para volver a revalorizar la escuela pública". "Y eso se nota en cada docente que me dice orgulloso que ya recibió su kit de robótica en la escuela primaria y se nota en la conexión a internet de más de la mitad de las escuelas", cerró.