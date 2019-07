"Todavía no lo escuché (a Axel Kicillof) expresarse en el tema (del combate al narcotráfico). No sé cuál es su propuesta. La nuestra está clara en los hechos", expresó María Eugenia Vidal, reforzando uno de sus caballitos de batallas en el marco de la campaña.

Según la mandataria provincial, el crecimiento del narcotráfico creció por la "complicidad política, judicial y policial". "Hay un sistema que gobernó la provincia durante 28 años con el mismo espacio político y nos decían que la Argentina era un país de tránsito; mientras tanto crecían las cocinas, el paco, el consumo de drogas y todos miraban para otro lado. O no supieron o no quisieron o no pudieron enfrentarlos", añadió en declaraciones televisivas.

Y ejemplificó indicando que en los dos mandatos de Daniel Scioli detuvieron a 5 mil personas por este delito mientras que en los tres años y medio que estuvo ella detuvieron a 7 mil. "Esto demuestra una vocación", concluyó.