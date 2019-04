María Eugenia Vidal presentó “importantes avances en salud”, en el Estadio Único de La Plata, ubicado en Avenida 25 y calle 528. La gobernadora destacó el actual alcance del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en distintos municipios de la provincia, con la reciente inclusión de Hurlingham y Malvinas Argentinas.

“Con la incorporación de Hurlingham y Malvinas Argentinas vamos a sumar la incorporación de 13 millones de bonaerense a las que si le pasa algo en la calle saben que va a poder contar con nosotros”.

Y agregó: "Ya son millones quienes tiene este servicio y con estos dos municipios sumamos algunos de cientos miles más. Vamos a seguir avanzando porque nuestro objetivo, cuando termine este año, todos tengan SAME”.

Además, destacó que el sistema de salud "es un servicio que nació en la Ciudad de Buenos Aires que con el jefe de Gobierno, que hoy es presidente, Mauricio Macri, se profesionalizó e incorporó más ambulancias". "Lamentablemente cuando le tocó atravesar tragedias como la Cromañon no estuvo preparado, pero que sí lo estuvo en la de Once pudo salvar muchas vidas. Nos preparamos para lo que no queremos que pase. Y si nos ocurre, queremos estar listos””, expresó Vidal.

Más adelante, en su discurso, resaltó nuevamente la labor del sistema de salud."Esto no es sólo ambulancias, es el compromiso de un equipo que tienen la camiseta, se llama Same, y es una garantía de que cuando la gente llama al 107 va a tener un respuesta. Por eso estamos trabajando en equipo, porque la urgencia de cada bonaerense no tiene un color político, y necesita un Estado presente".

El Ejecutivo provincial, se invirtieron $804 millones en equipamiento para 56 hospitales traducidos en 1.035 equipos de mediana y baja complejidad, además de otros 14 elementos de alta complejidad que ya comenzaron a llegar a 42 nosocomios provinciales.

