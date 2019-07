La gobernadora María Eugenia Vidal continúa con su campaña electoral centrada en la gestión y llegó a San Martín, un municipio comandado por el justicialismo del Intendente Gabriel Katopodis, donde presentó la llegada del SAME y estuvo acompañada el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y de su par de Salud, Andrés Scarsi.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Parque General San Martín, la mandataria anunció la implementación del sistema que provee de ambulancias, profesionales y equipamiento para cientos de localidades bonaerenses. "Es una alegría decir que este es el municipio 107 de los 135 en el que venimos avanzando con el SAME", señaló la mandataria.

"Hoy 13 millones y medio de bonaerenses tienen un lugar para llamar cuando tienen un dificultad grave. Cuando llegamos al gobierno, solamente el 4% de los bonaerenses tenían cobertura en emergencias. Hoy el SAME es un orgullo porque los bonaerenses ya no están solos. Es un trabajo que parecía imposible pero demostramos que si se puede", agregó.

Vidal también subrayó que "esto es la muestra de que se puede trabajar pensando distinto". "Esto se ha hecho con muchos municipios de Cambiemos, pero también con municipios donde eligieron a otra fuerza política. Porque la urgencia no tiene partido político y no puede esperar", expresó Vidal, cuando recibió aplausos por parte de vecinos y trabajadores.

No obstante la gobernadora lamentó que "todavía hay 14 municipios pendientes de respuesta y que no le han dicho si al SAME": "La provincia pone las ambulancias, el equipamiento, los recursos para el personal tanto médicos como choferes y operadores. Ábranos la puerta. Que la campaña electoral no dejen a un vecino esperando con una urgencia".

"Queremos trabajar junto porque para eso nos eligió la gente", reclamó la mandataria, quien destacó que trabaja "para tener una salud pública, gratuita y de calidad en toda la Provincia". Por último, Vidal valoró que "en 45 hospitales públicos, provinciales y municipales, con sus guardias hechas a nuevo" y el avance de 160 centros de salud en todo el conurbano.

María Eugenia Vidal llevó al acto a su candidato a intendente, el actual ministro López Medrano que compulsará en las elecciones municipales. El jefe comunal kirchnerista, Gabriel Katopodis, no fue de la partida. No obstante, el que estuvo presente fue el Secretario de Salud del Municipio de San Martín, quien participó en representación de la Comuna.