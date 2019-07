María Eugenia Vidal respondió a los polémicos dichos de Cristina Kirchner quien trató a la Gobernadora como "un hada virginal" que "ni siquiera tiene sexo". La frase fue lanzada durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario donde sin nombrarla, la expresidenta se refirió a Vidal, tal como lo hizo en su libro "Sinceramente", donde si la mencionó con nombre y apellido.

Durante el programa Ya Somos Grandes, donde el periodista Diego Leuco aseguró que se trató de una "declaración premeditada", Vidal salió a responderle a Cristina y aseguró: "Me sorprendió. Nunca lo hubiera esperado del discurso de un dirigente político. También me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde. Me dio la sensación de mucha oscuridad".

"Es muy oscuro que alguien comente sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, como si eso hiciera alguna diferencia para hacer política", indicó la gobernadora bonaerense en la pantalla de TN, donde manifestó que la exmandataria nacional "llevó el debate a un lugar muy oscuro". En ese sentido, Vidal sostuvo en la televisión que: "No pienso responder en ese nivel".

Además, "Mariú" respondió sobre los apodos y comparaciones sobre su persona y dijo: "Vidal es Heidi, Vidal es un hada virginal, Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal". Por último, lamentó: "Pareciera que es difícil tolerar que una mujer gobierne una provincia dominada por machos, por barones, pero que no enfrentaban las cosas que había que enfrentar".

Qué dice el libro "Sinceramente":

Las putas y las puras:

"María Eugenia Vidal. Una mujer muy joven, de 45 años y divorciada; y a la que no pocos le asignan "aptitud presidencial". Sin embargo, nunca ningún medio ni periodista menciona romance ni noviazgo alguno.

Todo lo contrario; la presentan como una mujer casi virginal, angelical, una suerte de hada buena.

Y ya se sabe, las vírgenes y las hadas no tienen novios, y los ángeles ni siquiera sexo.

Del otro lado aparezco yo: una mujer de 66 años y abuela. Por supuesto los medios publican que tengo amantes, novios, romances y todo lo que se les ocurra.

Ahora, yo me pregunto: si lo que inventan sobre mí fuera solo producto de un planteo machista, ¿por qué no elucubran lo mismo sobre Vidal?

Si por su edad y estado civil sería muchísimo más lógico -diría casi biológico- que tuviera relaciones sentimentales.

La respuesta es sencilla, se construye un estereotipo como sentido común, en el que las peronistas o populistas somos todas "locas y putas" y las liberales son todas "buenas y puras".