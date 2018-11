"Es mentira, desde que asumimos, no solo no se privatizó, sino que mejoró, y cada vez el Estado le tuvo que poner mucho menos dinero que el que le ponía el kirchnerismo para que funcionara", sostuvo la Gobernadora María Eugenia Vidal.

"Es importante la justicia de dónde se ponen los recursos. Todos queremos tener una Aerolínea de bandera; no es eso lo que está en discusión. No está en discusión la privatización de Aerolíneas Argentinas, no mientan", agregó en declaraciones al programa de TV La Cornisa.

El temor por la privatización de Aerolíneas surgió luego de que el Presidente Mauricio Macri dijera que su hija Antonia le había manifestado su preocupación por los subsidios a la empresa, y que este domingo indicara en Twitter que, en el marco de las inundaciones en la Provincia, mucho dinero destinado a Aerolíneas podrían haberse destinado a hacer obras.