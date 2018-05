María Eugenia Vidal anunció este jueves que descendió la tasa de mortalidad infantil y la materna han bajado en la Provincia. La gobernadora dio a conocer las nuevas estadísticas acompañada por Andrés Scarsi, el ministro de salud bonaerense.

“Podemos decir muy contentos que la tasade mortalidad infantil y la materna han bajado en la Provincia. En el caso de la mortalidad infantil registró un descenso del 9.9 en 2016 al 9.5 al 2017. En la materna fue del 3.4 en 2016 al 2.8 al 2017. Estos son 229 bebés que no murieron, y en el caso de las madres es 20 que pudismo salvar que en el 2017 pudimos proteger desde el sistema de salud y las proliticas sociales”, señaló.

Asimismo, comparó las nuevas cifras con las recibidas al inicio de su mandato y destacó el avance reflejado por las recientes estadísticas. “Cuando uno piensa el punto de partiida en el 2015, donde la mortalidad materna era del 3.9 y la mortalidad infantil del 9.9, lo hace tambien en los cuatro hospitales con riesgo de demolición que encontramos, en la deuda de medicamentos de hace de un año y medio”, precisó la Gobernadora.

Y agregó: “También se piensa en que en los hospitales públicos sólo había remedios hasta el mes de julio porue las partidas presupuestarias cubrían solo hasta la mitad del año y luego dejaba de haber insumos, en que había más de dos mil enfermos de cancer que esperaba por su medicación desde hace más de tres meses. Ese era el sistema de salud de la Provincia, sin ambulancias”

Vidal, por su parte, sostuvo que “todavía hay muchas deudas en la salud de la Provincia”, aunque explicó que “la baja de estas cifras muestran que estamos mejorando”.

“A lo largo de estos años hemos recorrido un camino de poner en valor con la terminación de la mitad de las guardias de los hospitales públicos para terminar co el total a fines dela año que viene, pusimos en funcionamiento un sistema de emergencia con ambulancias same que antes no existía y que hoy llega a mas de 8 millones de bonaerenses”, puntualizó.

Conferencia de prensa completa: