"Todos los bonaerenses somos candidatos, sobre todo los convencidos, los que defienden el cambio para vivir mejor, para no darnos por vencidos, para no resignarnos", señaló María Eugenia Vidal este sábado en José C. Paz.

Y sentenció: "Puedo rendir cuentas de lo que se hizo y no se hizo. En la espalda tengo tres años y medio. Quiero saber qué dicen los que tienen 28 años en la espalda sin hacer nada".

Les pidió a los presentes defender la Provincia, en alusión a las próximas elecciones de agosto.