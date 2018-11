"Yo no definí mi candidatura, cuando hablo de proyecto y de Cambiemos hablo de un equipo. Siempre dije que no creo en un líder mesiánico ni en alguien que garantice una elección. Voy a apoyar esto desde donde me toque estar y donde sea mejor. Hoy me parece que a todos los que nos están escuchando, que tuvieron un día difícil, que les cuesta llegar a fin de mes, pero la siguen peleando porque creen en la provincia y en el país, lo último que quieren escuchar es si yo voy a ser candidata", sostuvo la mandataria provincial María Eugenia Vidal.

"Un tema es la energía, este trabajo implica una dedicación y ponerle el cuerpo 100%, y uno tiene que estar seguro, si se va a presentar por cuatro años más o se va a presentar a otro cargo, que le va a dedicar la misma energía y poner el cuerpo. A mí no me da igual. Y eso supone tener una energía y una disposición. Este fue un año difícil, lo mejor que puedo hacer hoy es poner la energía en ayudar a los demás y en hacer mi trabajo bien y va a haber tiempo para definir", agregó en declaraciones televisivas.

"El año que viene vamos a definir. Todas las opciones, todas, menos ser presidenta, como ya he dicho públicamente, están abiertas", destacó la Gobernadora.