Una de las palabras que faltó en el derrotado bunker de Juntos por el Cambio del domingo por la noche fue el de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Junto a su vice, Daniel Salvador, dialogaron con la prensa en la sede de la Casa de la provincia en Buenos Aires, el lunes después.

"La elección de ayer nos está diciendo que tenemos que escuchar más, teniendo más encuentros, mejorando lo que haya que mejorar, corrigiendo lo que haya que corregir", aseguró Vidal, quien reveló que no habló con el ganador de las PASO provinciales, Axel Kicillof.

Y agregó: "Vamos a seguir escuchando, en este camino que nos queda por recorrer. No me voy a cansar de recorrer esta provincia, escuchándolos. Sin ustedes, (los ciudadanos) no hay equipo".

"Para nostros reconocer errores no es una debilidad, es una fortaleza. No somos infalibles. Mi compromiso es con la provincia y los bonaerenses mas allá de cualquier elección", admitió la gobernadora quien evitó formular una autocrítica ya que pasaron apenas 24 horas de la elección y, subrayó, "no sería seria".

Para esa crítica interna, "vamos a necesitar un poco más de tiempo, sobre todo para escuhar mejor", dijo. "Tenemos que entender un poco más que quieren decir esos votos. Nos van a faltar un poco más de días más", sostuvo. "No creo en la autocrítica de despacho cerrado. Hoy mi tarea es escuchar y no buscar culpales afuera ni enojarme con el voto de la gente", añadió, reflexiva.

La mandataria quien habló ante las cámaras tras una reunión de gabinete. "Tuvimos una reunión. Sigo siendo la gobernadora y estamos preocupados por lo que está pasando", se encargó de remarcar Vidal ante el "lunes negro" de los mercados con suba fuerte del dólar y caída de la bolsa y las acciones. "Esta devaluación va a tener impacto. Vamos a reforzar la presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, acompañando a los que más lo necesitan", anticipó Vidal sobre medidas que se anunciarán en los próximos días.

"Hoy el mundo nos dio un mensaje. Tiene que ver con la probabilidad, más baja, de que Cambiemos siga gobernando. Es por eso que tenemos que ser todos más responsables que nunca y poner en primer lugar el interés de los argentinos y el bienestar de los boanerenses.

Consultada, ya con el resultado puesto, sobre qué hubiera pasado si se desoblaba la elección bonaerense. "A lo largo de mi vida nunca especulé. Y no especulé con la fecha de la elección. Puse por encima de cualquier elección a la provincia. Esa decisión priorizó a los bonaerenses", refirió sobre el tema.

Por otro lado también habló de la "gobernabilidad" ante un gobierno que queda en minoría o su legitimidad minorizada. "No queremos volver al pasado. Es responsabilidad de los que gobernamos y de todas las fuerzas democráticas", sostuvo.