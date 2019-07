Todo comenzó cuando Vidal declaró que el Intendente "no acompaño" y el mandatario le respondió que la unica vez que visitó la dependencia municipal fue al principio de la gestión. El municipio compuesto por General Pueyrredon, Mar del Plata y Batan reparte más de 600 mil votos. La Matanza es el de mayor caudal electoral de la Provincia, seguido de La Plata y este municipio.

Cruce entre Vidal y Arroyo

Vidal afirmó que “hicimos mucho por Mar del Plata, lamento que Arroyo no acompañara. Por eso tengo la esperanza de que Vilma Baragiola o Guillermo Montenegro, cualquiera de los dos, cambien la historia de la ciudad trabajando en equipo con nosotros” en declaraciones a La Capital.

El Intendente realizó una conferencia de prensa para responderle a la Gobernadora. “Dice que vino 43 veces a Mar del Plata pero resulta que de esas 43 veces a esta dependencia vino solo una” disparó Arroyo. “Recuerdo cuando se inauguró el tren que me dejaron afuera y no me dejaron participar. La única vez que vino fue al principio de la gestión”, continuó.

“La Gobernación de la Provincia ha decidido que no importa la voluntad de los votantes de Mar del Plata, importa lo que quiere Vidal” enfatizó Arroyo quien busca la relección. El actual mandatario, en el 2015, ganó el municipio de la mano de Cambiemos. Ahora van separados ya que no le permitieron competir en internas. Arroyo va con “Agrupación Atlántica” y Montenegro y Baragiola son los candidatos de “Juntos por el Cambio".



Repercuciones a la respuesta del Intendente de General Pueyrredon

Desde la Gobernación le respondió el Presidente del Bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad y dijo que “las declaraciones del Intendente son desafortunadas porque no se condicen con la realidad. El Gobierno Provincial ha ayudado mucho a Mar del Plata y Batan, los vecinos de esos municipios lo saben. En materia de obra pública, vemos la ruta 88, la iluminación en Santa Clara del Mar y Mar del Plata, la cantidad de asfalto, el centro de Salud Nro 1, el materno infantil”, enumeró el funcionario.

Uno de los candidatos que presenta “Juntos por el Cambio” también se sumó a la disputa por el territorio. Guillermo Montenegro declaró que Vidal "Estuvo siempre al lado de los bonaerenses y de los marplatenses y el equipo de gobierno siempre pensó en Mar del Plata".