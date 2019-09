A raíz de la convocatoria "#8SJuntosConVidal", una cumbia con la melodía del hit "Me vas a extrañar" fue compartida por redes sociales por militantes y legisladores bonaerenses.

"Tremendas son las obras de estos cuatro años, junto a María Eugenia Vidal estamos avanzando. Siempre al lado del vecino, para verlo contento. Ella no está sola, acá te sigue un pueblo", dice la canción.

La fecha de la concentración tiene como razón que ese día es el cumpleaños número 46 de la gobernadora. Será en la Plaza San Martín, partido de Morón, donde vive actualmente dentro de una base militar

"Vamos con la Vidal, todos para adelante que hay que acompañarla. Vamos con Vidal que acá se armó tu gente para agradecerte. No me olvido como cambiaste Buenos Aires Vamos con la Vidal cuando yo voy al frente, voy para adelante. Te voy a cuidar, acá estamos juntos para cantarte", también forma parte del jingle

Y agrega: "Ya no queremos mafias, no queremos narcos, junto a María Eugenia vamos a erradicarlos. No me compran con relatos los que estuvieron antes. Me pongo como loca, aguante Buenos Aires".